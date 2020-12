Ce livre qui fait l’objet de véritable polémique dans le pays, retrace l’histoire sur l’arrestation d’Alpha Condé en 1998. Selon son auteur, l’actuel Premier ministre et l’ancien ministre de la Sécurité Dr Sékou Kouressy Condé aurait joué un rôle dans cette affaire

Mais, à en croire les membres de la Convergence des Acteurs pour la Relève Politique (CARP), ce livre paraît à un moment inopportun, où les Guinéens essayent de nouer avec le calme après les violences post-électorales.

«Nous ne sommes pas là pour défendre Kassory ou critiquer Ibrahima Kalil Keita (K²). Nous sommes non seulement là pour interpeler l’auteur du livre sur les dispositions qu’il a eues à prendre dans le document… Ce n’est pas hier qu’il y a eu cette conspiration dont fait allusion K² il y’a plus de 20 ans. Si aujourd’hui l’occasion pour lui est d’attendre à la veille des nominations, des membres du nouveau gouvernement pour nous révéler que quelqu’un avait conspirer pour telle, nous allons lui ramener à l’ordre qu’il est en train de faire des révélations qui sont de nature à entraver la paix », martèlent-ils en face des médias ce lundi.

« C’est un document qui a attaqué deux grandes personnalités du pays qui sont pas des moindres», dénonce Ibrahima Sory Diallo, secrétaire général de la CARP, en précisant que les affirmations dont K² fait allusion dans le livre, seraient non fondées.

«C’est normal que les gens écrivent contre les gens, si les déclarations sont fondées et justifiées. Mais si vous restez plus de 20 ans dans un fait et que vous êtes enseignants, vous devez écrire, ça ne peut vous prendre même un an ou deux, si vous êtes un bon écrivain. Il est important de rappeler que cette déclaration est venue au moment où les Guinéens cherchent à se réconcilier. S’il a écrit auparavent pour les autres c’est que, il a été manipulé pour faire ce livre, pour révéler aujourd’hui des choses qui peuvent aller dans le sens d’atteindre la grandeur de certaines personnalités dans le pays. C’est n’est pas le moment pour nous», regrette-t-il.