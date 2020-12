Quelques semaines après la reconnaissance de son statut de chef de file de l’opposition, Elhadj Mamadou Sylla a meublé son cabinet ce lundi 28 décembre 2020. L’équipe est composée de quinze (15) conseillers et d’un chef de cabinet.

Parmi les cadres qui ont bénéficié de la confiance du chef de file de l’opposition guinéenne, figure Fodé Mohamed Soumah, conseiller chargé des Affaires politiques et porte-parole, Mamadou Bah Baadiko, conseiller chargé de l’Éducation, de la Fonction Publique et du Travail, Abdoulaye Kourouma chargé de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Siaka Barry conseiller chargé des Affaires Économiques et Financières et Bintou Touré conseillère chargé de la Communication, des NTI et des Affaires Éxtérieures.