La délégation guinéenne a parfaitement lancé sa campagne au Tournoi UFOA-A U15, qui a débuté ce jeudi 27 novembre à Banjul. Après un premier match serré conclu sur un nul vierge face au Sénégal dans la matinée, l’équipe scolaire guinéenne a déroulé dans l’après-midi en écrasant le Liberia sur le score sans appel de 11-0. Chez les filles, la Guinée s’est également distinguée avec une victoire (1-0) contre le Sénégal, après avoir obtenu un match nul (1-1) face à la Gambie.

Arrivées en Gambie pour cette compétition sous-régionale, les deux formations guinéennes ont signé des débuts encourageants.

Du côté des garçons, les jeunes du Syli scolaire ont d’abord tenu tête au Sénégal (0-0), avant de s’offrir une large et convaincante victoire contre le Liberia. Avec 4 points en deux sorties, le groupe d’Aly Badara Cissé lance idéalement son tournoi.

Chez les dames, les joueuses dirigées par M’Mah Jacques Camara ont également répondu présentes. Après un premier partage des points face aux Gambiennes (1-1), les Guinéennes ont dominé le Sénégal. Les deux réalisations du Syli féminin portent la signature de Yvonne Dramou, en grande forme pour cette entame de compétition.

Les deux équipes guinéennes ambitionnent désormais de décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de leurs catégories.