Lors d’une assemblée générale tenue ce jeudi 27 novembre 2025 à la Bourse du travail, le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah, a tenu à rassurer les enseignants engagés dans la lutte pour la signature du statut particulier de leur corps, la régularisation des contractuels, le déblocage du dossier des enseignants en attente depuis décembre 2023, ainsi que la prise en charge des contractuels de Conakry.

Cette prise de parole intervient après les déclarations de son homologue du Syndicat national de l’éducation (SNE), Pépé Balamou, qui avait qualifié certains de ses camarades, mercredi dernier, de “syndicalistes corrompus”, les accusant d’avoir quitté une rencontre gouvernementale avec des “plastiques remplis d’argent”.

Face à ces accusations, Aboubacar Soumah a répliqué en appelant les enseignants à maintenir leur confiance : “Vous avez confiance en nous, oui ou non ? Vous savez qu’on ne peut pas vous tromper, oui ou non ? On n’a pas besoin, n’est-ce pas, de foré sac noir ou des milliards. On s’est sacrifiés pour vous défendre. Et on continue, n’est-ce pas, à nous sacrifier pour vous défendre. On est là par conviction. Personne ne peut nous intimider. Et on n’a peur de personne”, a déclaré le leader du SLECG.