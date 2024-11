A travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Tchad a annoncé ce jeudi 28 novembre 2024 la rupture de la coopération en matière de défense avec la France.

“Le Gouvernement de la République du Tchad informe l’opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l’accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé en date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations”, précise le communiqué.

Les autorités tchadiennes estiment qu’après 66 ans d’indépendance, “il est temps pour le Tchad d’affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales”, ajoute-t-il, avant de s’engager à “respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d’assurer une transition harmonieuse”.

Cette décision a été prise quelques heures après la visite du ministre, Jean-Noël Barrot, à Ndiamena.