Après plusieurs mois de procès dans l’affaire Elhadj Doura enlevé le 5 décembre 2017 au quartier Hamdallaye dans la Commune de Ratoma, les plaidoiries et les réquisitions ont eu lieu ce lundi 27 novembre 2023 au tribunal de première instance de Dixinn. Les accusées de l’enlèvement de cet opérateur économique vont être situées sur leur sort à la prochaine audience prévue le 11 décembre 2023.

Dans son exposé, Maître Gabriel Kamano, avocat de la partie civile, a demandé au juge de répondre favorablement à une requête qui concerne la restitution d’une rançon de 85 millions GNF.

Selon l’avocat, la somme de 75 millions a été versée par Mamadou Djouma le collecteur du champ d’anacarde de Mohamed Diallo, un des prévenus et les 10 millions ont été aussi versés le 31 juillet 2018 par la même personne.

Il demande au tribunal de condamner solidairement les accusés au paiement à titre principal de 100 mille dollars et de quatre milliards à la partie civile pour dommages et intérêts.

De son côté, Fodé Moussa Conté, représentant du parquet a requis à charge et à décharge contre les accusés. Il demande au tribunal de retenir Amadou Sacko (policier), Tony Akpo, Oumar Barry (militaire) et Elhaj Mamadou Diallo, dans lien de la culpabilité pour des faits d’enlèvement, de séquestration et associations de malfaiteurs.

Au même moment, il plaide pour qu’ils soient condamnés à la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans dans le cadre de la répression.

Pour le nommé Idrissa Diallo, le parquet a requis cinq ans de prison et une amende de 20 millions GNF pour recel. Il a aussi demandé au tribunal de retenir Amadou Oury Bah, Mamadou Samba Diallo, Mamoudou Diallo et Abdourahmane Bah dans les liens de culpabilité pour des faits de complicité et de les condamner à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans.

Le ministère public a requis une condamnation à perpétuité avec 30 ans de sûreté contre les accusés en fuite. Il demande au tribunal de décerner un mandat d’arrêt international contre eux.

Le procureur a requis l’acquittement pour délit non constitué pour les autres qui sont dans le box des accusés.

PLAIDOIRIE DES AVOCATS DE LA DÉFENSE !

Thierno Ciré Sow, pour qui le procureur a requis l’acquittement, son conseil Maître Bomby Mara a appuyé les propos du procureur en faveur de son client.

Pour sa part, Maître Sidiki Bérété, avocat de Sao Ndanema MD, a félicité le procureur qui a requis en décharge contre son client.

Les accusés pour qui le procureur a requis la perpétuité, leur avocat Maître Abou demande au parquet d’apporter la preuve de ses accusations contre ses clients et plaide le tribunal de les relaxer.

Tony Akp, considéré comme le cerveau de l’enlèvement de Elhaj Doura, son avocat Maître Abdoulaye Keïta demande la clémence du juge pour son client, qui a reconnu les faits.

Le délibéré est attendu le 11 décembre 2023