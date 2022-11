Les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara ont sollicité ce lundi 28 novembre, la comparution de deux officiers pouvant attester que Toumba Diakité, était le commandant du régiment au moment des massacres au stade de Conakry.

Ces avocats sont déterminés à prouver que Toumba Diakité était celui qui commandait le régiment. Ils ont présenté à nouveau la liste des agents qui auraient été nommés par l’ancien aide camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Le ministère public est d’accord pour une première fois avec la défense de l’ancien président de la transition, pour la comparution éventuelle de deux officiers en service.

Par ailleurs, la partie civile pense qu’à ce stade les débats doivent se poursuivre jusqu’à la fin. À l’issue de cela, l’opportunité de citer les témoins sera discutée. Elle rappelle que pour la comparution des témoins, il y a des formalités à accomplir et cela n’est pas encore fait.

Les avocats de Toumba Diakité dénoncent à leur tour, la qualité du document présenté par la défense du capitaine Dadis: «Monsieur le président, on vous demande de faire citer des personnes pour venir témoigner au tour d’une pièce, déjà arquée de faux. Il s’agit d’un faux et d’un usage de faux. Ce document n’est pas d’abord un acte de nomination… Il y a aussi de tard, des insuffisances et des infirmités qui émanent du document. Il n’est même pas référencé, il n’est pas daté, ni numéroté. La signature même est incompris par le parquet et Toumba ne signe pas comme ça. Donc vous ne pouvez pas autoriser la comparution des témoins sur la base d’un faux, volontairement établi, dans le but de nuire, en toute connaissance de cause, pour tenter de surprendre la bonne foi de votre tribunal (…) La demande est non avenue et qu’il y a lieu de la rejeter», a argumenté Me Paul Yomba Kourouma.

Le tribunal n’a pas accédé à la demande, mais il ne l’a pas rejeté non plus. Il met la question en suspens jusqu’au moment venu.