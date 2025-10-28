À deux mois de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) intensifie ses efforts pour garantir la fiabilité et la transparence du scrutin. Face aux risques de perte de procès-verbaux (PV) signalés lors de précédents scrutins, l’institution a annoncé la mise en place d’une commission de réception et le renforcement des commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

Lors d’une rencontre tenue le 24 octobre à Conakry avec le Comité interpartis, la directrice générale de la DGE, Camara Djenab Touré, a expliqué les nouvelles dispositions prévues pour renforcer la traçabilité des PV.

« Cette fois-ci, conformément au Code électoral, il y aura une commission de réception pour éviter que les procès-verbaux déposés par les présidents des bureaux de vote ne soient égarés », a-t-elle déclaré.

Mme Touré a reconnu que ce dispositif n’avait pas été appliqué lors du référendum du 21 septembre dernier, mais a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue à l’approche de la présidentielle.

« On n’en a pas eu besoin pour le scrutin référendaire, mais pour la présidentielle, cette commission sera bel et bien en place afin de mieux encadrer la réception des PV », a-t-elle précisé.

La directrice générale a également évoqué l’organisation des CACV, chargées de centraliser les résultats dans chaque circonscription.

« Les CACV resteront au niveau des communes, soit les 375 communes rurales et urbaines du pays. Nous travaillons déjà avec le ministère de la Justice sur les guides de formation destinés aux membres de ces commissions », a-t-elle ajouté.

Ces mesures visent à rassurer les acteurs politiques et les partenaires internationaux sur la volonté de la DGE de conduire un processus électoral transparent, crédible et sécurisé, à l’approche d’un scrutin à forts enjeux pour la Guinée.