Suite à la disparition d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée et grand imam de Kindia, les hommages se multiplient à travers le pays. Parmi eux, celui de l’ancien président de la République, Pr Alpha Condé, publié ce mardi 28 octobre 2025 sur sa page Facebook.

Dans son message, il a exprimé sa profonde douleur face à cette perte nationale.

« La mort vient d’arracher à notre affection Elhadj Mamoudou Camara, grand imam de Kindia. La disparition de celui que j’appelais affectueusement mon oncle constitue pour moi une grande perte », a-t-il écrit.

Alpha Condé est également revenu sur la relation personnelle qu’il entretenait avec le défunt :

« L’affection que j’avais pour lui, il me la rendait pleinement. Il m’avait donné le prénom de son fils, ce qui faisait de lui mon père. »

Pour l’ancien chef d’État, la Guinée entière perd une figure d’une importance capitale :

« Ce n’est pas seulement sa famille qui l’a perdu, ni Kindia, mais tout le peuple de Guinée qui voit disparaître un homme d’une valeur incommensurable. »

Rendant hommage à l’engagement du défunt pour la paix, la cohésion sociale et la vérité, Alpha Condé a ajouté :

« Il a été un symbole de sagesse, un repère pour tous les leaders politiques qui trouvaient en lui une source d’inspiration et de droiture. »

L’ancien président a également salué la franchise et le courage moral d’Elhadj Mamoudou Camara :

« En période de turbulences politiques, il était souvent le seul à oser dire la vérité à ceux qui venaient le consulter. »

Enfin, Alpha Condé a adressé ses condoléances à la nation tout entière :

« Au nom du peuple de Guinée et en mon nom personnel, j’adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille, à la population de Kindia et à toute la Guinée. Que Dieu l’accueille dans Son paradis éternel. Que la terre de Guinée, qu’il a tant aimée et servie, lui soit légère. »