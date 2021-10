Le Collectif des Enseignants Chercheurs et Chercheurs des Universités et Instituts de Guinee, a animé une conférence de presse ce mercredi 27 octobre 2021, à la Maison de la presse de Conakry.

Lors de cette conférence deux thèmes ont orienté le débat. «La place et le rôle des universités dans la transition et post-transition» et «les impératifs d’une réforme conséquente de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique».

Le président du Collectif, Fayimba Mara a déroulé les missions primaires de l’université qui sont l’enseignement et la recherche. Ensuite, il a expliqué la mission sociale de l’université. A partir de cette dernière, le collectif veut mettre son expertise au service des autorités de la transition.

Pour lui, l’université doit apporter sa contribution au développement de la Guinée. Pour ce faire, il pense que les autorités de la transition doivent absolument associer les universitaires à la recherche des solutions aux problèmes. C’est pourquoi, le collectif a élaboré un mémorandum qui identifie les problèmes de l’enseignement supérieur mais aussi propose des pistes de solutions.

