L’ouverture du procès des massacres au stade du 28 septembre 2009 ce mercredi, a réuni plusieurs personnalités de la transition dont le président du CNT. Au micro des médias à cette occasion, Dr Dansa Kourouma a exprimé l’espoir quant à la réussite de ce procès.

«Nous avons un arsenal juridique qui nous permet de tenir un procès équitable, la tenue de ce procès est une bonne chose. C’est une façon de faire pour que l’impunité cesse dans ce pays et pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits et dans leur dignité. Beaucoup de ces victimes sont décédées et d’autres sont dans un état qui ne les permettent pas aujourd’hui de témoigner. Donc, les dernières lois qui viennent d’être promulguées, garantissent les conditions de protection de ces victimes et des témoins qui se sont battues pendant 13 ans pour que ça aboutisse», a dit le président du CNT.

Sur le retard lié à la tenue de ce procès, Dr Dansa Kourouma estime qu’il y eu un manque de volonté sous le régime d’Alpha Condé: «J’ai appartenu au premier Comité de pilotage de ce procès. Ma volonté était au moment où j’étais dans ce comité que ce procès ait lieu. Mais il y avait des raisons matérielle et logistique qui n’étaient pas à négliger. Mais il y a un élément fondamental, c’est la volonté politique. Quels que soient les défis logistique ou financier, s’il y a la volonté politique, tous ces défis seront à portée de main.»

La question sécuritaire durant tout le processus de ce procès reste primordiale, c’est pourquoi Dansa Kourouma tente de rassurer: «J‘ose vous dire que toutes les dispositions sont prises, mais au–delà de tous çà, les Guinéens sont dans un mental aujourd’hui qui fait qu’ils sont déterminés à protéger ce procès. Toutes les conditions sont réunies pour que ce procès se passe très bien. La sécurité ce n‘est pas seulement les hommes en uniforme, c’est un état d’esprit de la population et des acteurs. Nous sommes dans une très bonne disposition pour la tenue de ce procès dans la sécurité, et la paix donc l’essentiel est que çà été promis et ça se réalise.»