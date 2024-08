Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la Récupération des Domaines Spoliés de l’État, Mory Condé, s’est fermement opposé aux spéculations foncières concernant les parcelles situées sur les îles de Loos, notamment l’île de Kassa, qui relèvent du Domaine Public Maritime (DPM).

Dans un communiqué publié le 27 août 2024, le ministre a exprimé son “amertume” face à cette situation, qu’il attribue à une “complicité avec certaines autorités”. Il a rappelé que les îles de Loos, y compris Kassa, sont des réserves foncières immatriculées au nom de l’État guinéen.

Selon les articles 101 et 102 du Code foncier et domanial, les Domaines Publics Maritimes (DPM) sont “inaliénables, imprescriptibles et soumis à la seule gestion du ministre en charge des domaines”.

En conséquence, le ministre a affirmé que “toutes les formes de spéculation, ainsi que les documents établis en violation des dispositions susmentionnées, sont nuls et de nul effet”. Il a également averti que “les auteurs et complices de ces actes seront sanctionnés conformément aux règlements en vigueur”.