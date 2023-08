Engagés en Ligue des Champions africaine et en Coupe de la CAF, le Hafia FC et le Milo FC ont connu des sorts différents, ce samedi 26 aout 2023. Le premier passe de justesse à l’étape suivante grâce à un match nul à l’extérieur, tandis que le second s’incline et voit sa campagne prendre fin.

Un grand ouf de soulagement pour le Hafia FC qui a réussi à se qualifier pour le second préliminaire de la Ligue des Champions africaine, aux dépens de Génération Foot (0-0 à Conakry, 2-2 à Dakar, ce samedi au stade Lat Dior Diop) grâce à des buts de Mohamed Bangoura (14′) et de Serge Andouno (87′).

Le Babata affrontera au second tour, l’ogre marocain et finaliste de la dernière édition, le Wydad AC, pour essayer d’atteindre les phases de poules de la prestigieuse compétition.

Que des regrets du côté du Milo FC qui a ouvert le score au grand stade d’Accra avant de s’éteindre sous la pression des Ghanéens de Dreams FC. L’équipe de la savane s’est incliné (2-1) et quitte la compétition à cette phase, puisqu’elle avait concédé un nul (1-1) à domicile.