L’Association guinéenne de la presse en ligne (Aguipel) a saisi la Haute autorité de la communication (Hac), ce lundi 28 août 2023, d’une plainte contre X pour interruption des services sur internet du site Guineematin.com.

Depuis 13 jours, des services sur internet de Guineematin sont interrompus, signale l’Aguipel. « Nos enquêtes ont abouti à la conclusion que le site est accessible à l’étranger et en Guinée sur VPN, mais inaccessible en Guinée notamment sur les ordinateurs ».

L’Aguipel invite la HAC à prendre « des dispositions urgentes (…) pour rendre le site Guineematin accessible le plus tôt possible, afin d’éviter de nouvelles frictions entre les autorités et les médias privés, comme la journée sans presse du mardi 24 mai 2023».

Le blocage de l’accès du site Guineematin constitue une atteinte grave à la liberté de la presse.

«Tout média, qu’il soit une radio, une télévision, un site internet, qui, avec des propos qui sont de nature à saper l’unité nationale, à attiser la haine communautaire, à soulever les uns contre les autres pour conduire à des drames dans notre pays, on n’hésitera pas à fermer le média et à en assumer toute la responsabilité », avait menacé, en mai dernier, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo. Il avait fait cette déclaration au moment où l’internet était bloqué dans le pays et plusieurs radios avaient leurs antennes brouillées.