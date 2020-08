DECLARATION

Excellence!

Nous vous adressons solennellement cette lettre au nom de de la jeunesse musulmane de Guinée pour solliciter humblement la réouverture des lieux de cultes (Église et Mosquée) pour le salut de tous les croyants.

En effet, Monsieur le président notre intention est saine et basée sur la foi. Depuis le décret portant la fermeture provisoire des lieux de culte suite à la pandémie mondiale du coronavirus, les fidèles musulmans et chrétiens de Guinée ont observé strictement cette mesure. Depuis le début de cette maladie, certains lieux publics et privés n’ont pas été fermés. Comme les marchés et les hôtels, qui ont été soumis à des mésures empêchant la propagation de la maladie. Suite à cela, nous avons constaté la réouverture de certains lieux publics et privés avec des mesures sanitaires, tel que : Les aéroports, les écoles… Et le constat le plus regrettable est l’organisation des rassemblements politiques de soutien. Qui, non seulement mobilisent plus de personnes que les lieux de culte et ne respectent point les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.

Partant de ces remarques, il ressort claire qu’aucune raison valable ne justifie la fermeture de ces lieux de culte à nos jours.

Par ailleurs, ces lieux de cultes ont toujours servi dans le cadre de l’éducation des communautés, au sens moral pour le bien être de la société. Ils ont déjà fait preuve en 2014 pendant la riposte contre la maladie à virus Ebola.

C’est pourquoi nous demandons la réouverture de ces lieux de culte sans exception, dans le plus bref délai afin qu’ils continuent à accomplir ces devoirs religieux et sociales envers la société.

Espérant une suite favorable à cette enquête, veuillez croire monsieur la président de la république professeur Alpha Condé en la sincérité de notre esprit patriotique.