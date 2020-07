Dans le cadre de l’appui au secteur économique privé éprouvé par la pandémie de Coronavirus, le gouvernement guinéen vient de débloquer 4 milliards GNF en faveur de deux associations évoluant dans le domaine de la pêche.

«Pour répondre efficacement au choc entrainé par la pandémie de coronavirus, et dans le cadre de l’accompagnement des initiatives des femmes en vue de leurs autonomisations, le gouvernement guinéen a jugé nécessaire de créer un fonds d’appui aux groupements d’intérêts économiques et aux entreprises (FAGIE). Grâce à cette initiative et avec l’appui de nos partenaires, 71 groupements de femmes mareyeuses, 122 groupements de femmes vendeuses de poissons fumés et femmes de la pêche artisanale et les 5 opérateurs privés du secteur de la pêche retenus pour l’importation de poissons congelés vont bénéficier de ce prêt remboursable», a indiqué la cheffe de Cabinet du ministère de la Pêche, Hadja Sonna Camara.

L’Union guinéenne des vendeurs de poissons fumés et l’Union des femmes mareyeuses de Guinée ont chacune reçu un chèque de 2 milliards GNF en prêt remboursable après six mois avec un taux d’intérêt de 5%.