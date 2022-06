Ce sont deux pèlerins de nationalité guinéenne qui ont été arrêtés à Médine par les autorités saoudiennes pour détention de ‘’faux visas’’. Ce mardi, Elhadj Karamo Diawara, interrogé sur cette actualité, a confirmé l’information.

«Il s’agit de deux cas de saisi de faux visas. Nous avons vérifié dans notre système, mais nulle part ça n’a été vu. A l’ère de l’informatique, chaque visa a un numéro. Si quelqu’un récupère le visa d’un pèlerin en bonne et due forme et le trafic pour mettre le nom de quelqu’un d’autre ce qui est possible, mais il ne peut pas enlever tout ce qui est insigne sur le visa. Il ne peut que changer le nom. Le visa a un seul numéro. Quand on entre dans notre système ici pour vérifier, on peut facilement déceler le faux. Et c’est ce qui s’est passé», a expliqué le Secrétaire général des affaires religieuses.

Dr Édouard Sagno, le chef de cabinet du département de tutelle a affirmé, à son tour que des enquêtes sont déjà en cours afin de connaître la provenance de ces visas : «On est en train de mener des enquêtes pour voir concrètement comment ces personnes ont pu se procurer ces visas. Ce qui est sûr, avec notre système qu’on a d’ailleurs vérifié, ce n’est pas possible. Parce que c’est une seule personne qui a le code. C’est la seule personne qui peut acheter le visa à partir de l’Arabie Saoudite. C’est une personne que nous connaissons et elle est formelle là-dessus. Et on a les preuves que ce n’est pas à son niveau», a-t-il confié à nos confrères d’Africaguinée.

A rappeler qu’ils sont 4 527 pèlerins guinéens à accomplir le 5eme pilier de l’islam pour cette année.