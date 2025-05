Peu après le verdict rendu par la Cour d’appel de Conakry dans l’affaire Aliou Bah, président du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), son parti a exprimé une vive indignation. Dans un communiqué publié ce mercredi, la direction nationale du MoDeL dénonce une décision “honteuse” qui, selon elle, révèle “l’ampleur des dérives autoritaires de la junte”.

« C’est avec une profonde consternation et une indignation totale que nous avons pris connaissance du verdict prononcé en appel à l’encontre de notre président », écrit le parti.

Reconnu coupable d’“offense au chef de l’État”, Aliou Bah a été condamné à deux ans de prison ferme, un jugement qui confirme la décision rendue en première instance par le tribunal de Kaloum en janvier dernier.

Le MoDeL déplore une décision “injustifiable sur les plans moral, juridique et politique”. Il estime qu’elle constitue “une insulte grave aux principes fondamentaux des droits de l’homme et à l’idéal républicain”, et qu’elle “entache davantage la crédibilité d’une justice que l’on espérait indépendante et équitable”.

Le parti considère que cette condamnation vise non seulement son leader, mais aussi “l’expression libre, la pensée critique, et le droit pour tout citoyen de défendre ses idées”. Il rappelle qu’Aliou Bah est “un homme de conviction, un militant de la démocratie, dont l’engagement public et pacifique ne saurait être criminalisé”.

Face à ce qu’il qualifie de “régression autoritaire”, le MoDeL appelle à une mobilisation collective derrière son président et réaffirme son engagement à lutter pour “le triomphe de la vérité, de la liberté et du respect de la dignité humaine en Guinée”.