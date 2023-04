Dans son discours à l’occasion de la rencontre d’évaluation des activités du chronogramme de la transition avec les acteurs concernés ce vendredi, le ministre du Budget a fait le point sur la mobilisation des fonds et les engagements des partenaires financiers, pour les travaux du recensement général de la population et de l’habitat.

Selon Moussa Cissé, le gouvernement qui a engagé des discussions avec ses partenaires sur la réalisation de ce premier point du chronogramme, a obtenu l’appui notamment de la banque mondiale, de la banque africaine de développement, le système des Nations-Unies et de l’Union européenne.

Il annonce que 5 millions de dollars ont été déjà mis à la disposition du gouvernement pour accompagner le processus.

« Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan à l’époque a engagé des discussions sur la mise en œuvre de ce premier point du chronogramme de la transition. C’est à ce titre que la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Développement (BAD), le Système des Nations Unies et l’Union Européenne (EU) ont manifesté leurs besoins d’accompagner le gouvernement. Pour matérialiser cet accompagnement, la BM a constitué un montant de 45 millions de dollars qui va concerner le projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique. Dans cette enveloppe de 45 millions de dollars, il y a 12 millions de dollars qui concernent le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH). Il faut noter que 5 millions de dollars sont déjà disponibles au titre de la contribution de la BM pour accompagner le processus. Pour la BAD, il y a plus d’un million de dollars qui ont été annoncés », a détaillé le ministre.

Suite à une requête de financement adressée au mois de mars dernier, Moussa Cissé déclare que le gouvernement a reçu une lettre d’engagement de soutien des Nations Unies.

« Il y a une semaine, nous avons reçu une lettre d’engagement formel du soutien du système des Nations Unies, sur un montant total de 601 millions 735 mille dollars répartis comme suit : Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 3000 mille dollars, PNUD 180 mille dollars, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, 75 mille dollars et OMS 46 745 dollars. Dans le budget exercice 2023, le gouvernement a constitué 400 milliards de francs guinéens pour le déroulement du processus de la transition », s’est réjouit-il.