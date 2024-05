L’Assemblée citoyenne de la Transition civile au Mali a élu les membres du gouvernement (parallèle), ce samedi 25 mai 2024. Ce nouveau gouvernement vise à barrer la route à la junte malienne soupçonnée de vouloir confisquer le pouvoir.

Monsieur Mohamed Cherif Koné a été élu Premier ministre, ministre de la Défense, de la protection de la population, des sports (MDS) et Madame Sadio Kanté, Vice-première ministre, ministre de la Communication, de l’Energie, de l’Environnement et des Transports (MCEET).

Monsieur Koné est un magistrat qui a été radié de la magistrature en Août 2023 en raison de ses prises de position, critiquant régulièrement la manipulation de la justice malienne. Il était également à la tête de l’Association malienne des procureurs et poursuivants (AMPP) et la Référence syndicale des magistrats (Refsyma).

Les autres membres du gouvernement sont : Monsieur Mohamed Ag Ahmedou Ministre des affaires étrangères (MAE) ; Monsieur Ousmane Salif Traoré Ministre de l’intérieur et de la justice (MIJ) ; Madame Aïcha Walet Mohamed Issa Ministre du développement social et de l’éducation primaire (MDSEP) ; Monsieur Aboubacrine Assadek, Ministre des finances (MF) ; Monsieur Fousseyni Faye, Ministre de l’économie, de la formation et de la recherche (MEFR) ;

Le poste de Général de l’armée reste un secret défense. Toutefois, le document indique que le général d’armée est élu en temps de guerre par le parlement. Il est chargé de conduire la guerre antiterroriste.

Quant au nouveau secrétaire général du gouvernement, il sera élu dans les jours à venir.

“Le gouvernement civil de transition est le seul gouvernement légitime du Mali”, a déclaré le Président de l’Assemblée citoyenne, M. Adaman Touré.