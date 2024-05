Mercredi dernier, le ministre de l’information, Fana Soumah, a retiré les licences de Djoma média, Hadafo médias et FIM FM, les 3 plus grands groupes du paysage médiatique guinéen. L’ancien parti au pouvoir a dénoncé ce qu’il qualifie de “grand recul de la démocratie en Guinée”, au cours de l’assemblée du Rpg Arc-en-ciel, ce samedi 25 mai 2024.

“Si aujourd’hui, des gens viennent pour dire qu’ils sont là pour corriger les erreurs du passé, mais qui nous ramènent dans les misères de l’antiquité. Le RPG est très surpris. Et c’est pourquoi, nous nous solidarisons à la presse et demandons aux autorités de revenir sur leur décision. De faire en sorte que ces médias qui ont créé des emplois, qui emploient des jeunes, à la veille des examens nationaux, les enfants attendent d’aller dans les salles d’examens, les parents doivent payer les frais de scolarité. Et pendant cette saison des pluies, ils doivent payer les loyers, on ne peut pas s’attendre à une telle décision. Le RPG recommande aux autorités de revenir sur cette décision”, a dénoncé l’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno.

Et d’ajouter en appelant les journalistes à la solidarité contre le musellement de la presse. “Il faut que la presse dans l’ensemble soit unie parce que nous constatons que parmi eux, il y en a qui dansent parce que d’autres ont perdu leurs agréments. (…) Ça veut dire beaucoup de choses. Vous détruisez ces emplois, c’est vraiment anormal, nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Ne voyons pas seulement ces journalistes, mais plutôt leurs familles, les époques et les enfants. Et nous savons combien de fois la vie est chère aujourd’hui”.