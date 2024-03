Selon les résultats officiels provisoires de la présidentielle sénégalaise publiés par la Commission de recensement des votes, Bassirou Diomaye Faye a gagné le scrutin avec 54,28%, contre 35,79% pour Amadou Ba.

Depuis son exil en Turquie, l’ancien président guinéen, Alpha Condé, a tenu à féliciter Bassirou Diomaye Faye, vainqueur de la présidentielle sénégalaise.

“Monsieur le Président élu, Bassirou Diomaye Faye,

A l’occasion de votre brillante élection à la magistrature suprême du pays frère, le Sénégal, je suis particulièrement heureux de vous adresser mes sincères félicitations. Je salue la victoire de votre équipe en mon nom personnel, celui du peuple de Guinée et de tous les progressistes du continent qui aspirent à une Afrique libre, unie et fraternelle.

Une Afrique capable de prendre son destin en main et disposée à défendre sa souveraineté nationale, contre toutes les ingérences extérieures qui menacent aujourd’hui son développement économique et social. Le résultat de ce scrutin libre et transparent, qui offre la magistrature suprême à une jeunesse éclairée, symbole de notre avenir commun, est un exemple de progrès pour l’Afrique toute entière. Cette élection inclusive, éloignée du spectre de la violence politique, est la traduction de notre attachement à la légitimité politique du pouvoir, à l’ordre constitutionnel et démocratique. Ainsi qu’au respect des libertés publiques et de la justice sociale propice à l’émergence d’une Afrique souveraine, soucieuse de ses propres intérêts.

En vous souhaitant plein succès dans l’exercice du mandat que le peuple sénégalais vient de vous confier, je vous prie d’accueillir le soutien de tous les citoyens épris de paix et de justice. En espérant que cette expérience instruise chacune de nos forces vives à l’’idée que : les peuples ne doivent être gouvernés que par ceux qu’ils ont librement choisis.

Président Alpha Condé”, a-t-il posté sur sa page Facebook.