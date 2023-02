Les aviculteurs de Guinée vivent une situation compliquée à cause de la grippe aviaire qui a ravagé une centaine de fermes. Une situation qui a occasionné une crise des œufs sur le marché notamment dans le Grand Conakry où le prix de l’alvéole est passé de 35000 à 65000 Gnf en quelques jours.

En octobre 2022, une épidémie de grippe aviaire a frappé les fermes avicoles. Le bilan fait état de 400 mille poules abattues occasionnant la fermeture de 111 fermes, selon l’Association des aviculteurs de Guinée. « Aujourd’hui, la capacité de production a baissé à Conakry. Lorsqu’on fait un petit calcul, les 400 mille poules abattues donnaient dans le grand Conakry près de 15 mille alvéoles par jour. Maintenant, il y a un arrêt total. Il n’y a pas de bonne volonté du département pour relancer nos activités. En plus de ça, ils ont taxé ceux qui sont dans l’importation pour nous minimiser et de ce fait, il y a des fermes aux arrêts à Conakry », explique Louncény Magassouba tout en déplorant le manque de compassion du ministre de l’Agriculture et de l’élevage à l’égard des aviculteurs.

« Nous venons d’être appelés à la table pour discuter, mais il y a de cela quatre mois que nous sommes en pourparlers avec le département, jusque-là rien n’est fait. S’ils nous ont appelés, aujourd’hui, c’est pour trouver une solution conjointe parce qu’ils font face à une crise. Ils veulent immédiatement trouver une solution avant le mois de ramadan, mais nous, notre objectif, c’est de trouver des solutions concrètes pour ne plus que ce genre de crise se répète dans notre pays ».

Pour pallier la crise d’œufs sur le marché, l’aviculteur propose au gouvernement d’aider les victimes à «relancer les activités en remplaçant les poules qui ont été abattues. Cela pourrait calmer la crise sauf que ça ne sera productif que 6 mois après. La crise sera sentie pendant le ramadan à moins que comme l’État commande des œufs en grande quantité à l’étranger pour approvisionner la population. Mais c’est risquer parce que dès lors que ça déborde, ça tuera la production locale », a-t-il laissé entendre.