Dans une série de décrets publiée à la télévision nationale ce mardi 28 février 2023, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs cadres au ministère de Travail et de la Fonction publique et au départements du Plan et de la Coopération internationale. Ce sont plusieurs cadres guinéens qui sont appelés à occuper des postes ci-dessous.

I-Ministère de la Fonction publique

Article 1er : les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes :

1-Conseiller chargé de mission : Monsieur Saa Moussa Léno, professeur de Lycée, Matricule 586 585 H, précédemment attaché de Cabinet ;

2- Directeur général du bureau des Stratégies et du développement : Monsieur Ibrahima Sory Keita, Matricule 286 525 D, précédemment Directeur de l’observatoire national de travail et de l’emploi ;

3- Directeur général adjoint du bureau de Stratégie et de développement : M.Faya Moïse Ouendouno, Matricule 589 128 N, précédemment, conseiller chargé de mission :

4-Directeur de l’observatoire national de travail : M.Mamy Zaoro, Matricule 588 826 W, précédemment, Directeur adjoint de l’Observatoire national de travail et de l’emploi ;

5-Directeur adjoint de l’Observatoire national de travail : M.Yéro Baldé, Matricule 286 504 C, précédemment directeur général adjoint du Bureau de Stratégie et de développement.

II-Ministère de la Coopération internationale

1-Administration centrale

-Conseiller principal : M.Pema Guilavogui, précédemment conseiller en charge de la planification et des questions économiques et monétaires, au ministère de l’Economie et des Finances ;

-Conseiller chargé de la coopération internationale : M. Mamadou Lando Diallo, précédemment expert à la mission permanente de Guinée auprès des Nations unies à New York ;

-Conseillère chargée de mission : Madame Aya Diawara, précédemment cheffe de la section culturelle à la Radiodiffusion télévision guinéenne ;

2- Direction nationale et générale

-Directeur national des organisations internationales : M. Alphadio Idriss Ann, précédemment Directeur national de la promotion du secteur privé au ministère du Commerce, de l’industrie et des PME ;

-Directeur national adjoint des organisations internationales : M. Marie Jeanne Tolno, précédemment chef de section organisation internationale à caractère économique et technique au ministère du Plan et de la Coopération internationale ;

-Directeur national adjoint du Plan : M. Hamidou Diallo, gestionnaire des projets chez ADECO Group Atlanta (USA).