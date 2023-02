Les autorités de la transition ont procédé ce lundi 27 février 2023 à la pose de la première pierre de la cité administrative de Koloma. Un acte qui n’a pas été le goût du collectif des déguerpis de Kaporo Rails.

Le responsable de la communication dudit collectif Samba Sow que nous avons joint au téléphone dit être surpris par cet acte posé par le comité national du rassemblement et du développement (CNRD). « Nous déplorons cet état de fait. Et nous continuons à exiger le rétablissement des victimes dans leur droit. Il y a quelques jours, une rencontre avait été organisée par les cadres du ministère de l’environnement à la maison des jeunes de Kipè, pour le lancement d’une étude d’impact environnemental et social relative à la construction de cette cité. Nous avons dénoncé que de telles actions soient engagées alors qu’en amont on aurait dû d’abord régler le problème des victimes, et nous avons écrit à la banque mondiale qui avait été citée comme institution qui devait financer le projet selon ses initiateurs. En tout cas du côté de la banque mondiale, il n’a pas été confirmé que l’institution est impliquée dans un tel financement » a-t-il expliqué.

Mamadou Samba Sow au nom de son du collectif a promis de continuer à demander à tous les autres bailleurs de ne pas s’impliquer dans de tels projets qui sont dit-il « sources de litige, parce que le dossier se trouve encore sur la table des juges de la cour de justice de la CEDEAO (..) Il faut s’attendre à ce que les choses changent après cette transition» a-t-il conclu.