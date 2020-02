Macka Baldé des NFD aux responsables du FNDC: « Dans cinq ans ces gens-là n’auront rien dans ce pays»

Le vice-président du parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD), a invité ce jeudi 27 février 2020, les opposants au projet de nouvelle constitution au calme et à la retenue. Face à la presse cette semaine, les acteurs politiques et activistes de la société civile réunis au sein du FNDC ont promis d’empêcher la tenue du double scrutin du 1er mars.

Dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction ce jeudi, Macka Baldé invite ces opposants à respecter les droits de ceux qui souhaitent s’exprimer à travers les urnes le dimanche prochain. D’ailleurs, selon lui, ces adversaires d’Alpha Condé, sont en manque de stratégie. Ceci étant, Macka Baldé dit qu’il n’est pas surpris par cette attitude des responsables du front.

« Tout ce qu’ils ont en train de faire c’est du plaisantin. On n’empêche pas une élection, on la boycotte. Mais cela ne me surprend pas parce que ceux qui le disent, c’est des gens qui sont en train de se faire écarter eux-mêmes de tout processus électoral en Guinée. Dans cinq ans ces gens-là n’auront rien dans ce pays. Ils ne seront pas députés, le statut du chef de file de l’opposition va revenir à un petit parti politique avec tous ses avantages. C’est d’ailleurs ce qui fait qu’il y a une perturbation derrière», a-t-il affirmé.

« La seule chose qui peut empêcher la tenue de ces élections législatives, ajoute le numéro 2 des NFD, c’est le peuple de Guinée, ce n’est pas quelques individus en manque de stratégie. Si tout le peuple refuse de voter, si tout le tout le monde reste à la maison, là on aura empêché. »

Par ailleurs, Macka Baldé lance un défi à ses opposants qui estiment que la majorité de la population guinéenne ne se rendra pas aux urnes: « Comme l’autre camp pense qu’il a la majorité il n’a qu’à boycotter. On verra le taux de participation qui sera annoncé par la CENI, on verra le nombre des votants et on saura si le peuple de Guinée est derrière eux. On saura qui a la majorité. »

Interrogé enfin sur le récent retrait de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) du processus électoral guinéen, il soutient que cela n’impactera à rien l’organisation de ces élections législatives.