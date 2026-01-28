La Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé le lancement d’une vaste opération de recensement de l’ensemble des médias privés opérant en Guinée. L’annonce a été faite à travers un communiqué publié ce mercredi 28 janvier 2026.

Selon l’organe de régulation, cette initiative, qui démarre officiellement le 1er février 2026, vise à doter l’institution d’une cartographie actualisée des médias privés légalement établis sur le territoire national. L’opération s’inscrit dans une démarche de clarification et d’assainissement du paysage médiatique guinéen.

Dans son communiqué, la HAC précise que le recensement se déroulera en deux phases distinctes. La première concernera les médias installés à l’intérieur du pays. “La première phase de cette opération qui aura lieu du 1er au 28 février 2026, concerne les organes de presse établis dans les régions de Kindia, Boké, Labé, Mamou, Faranah, Kankan et N’Zérékoré. Pendant cette période, les responsables de ces organes de presse (radio, Télévision, presse en ligne etc) sont invités à fournir aux équipes de la HAC tous les documents justifiant leur existence légale”, indique le communiqué.

La seconde phase, précise la HAC, sera consacrée aux médias basés dans la zone spéciale de Conakry, selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement. Soucieuse du bon déroulement de cette opération, l’institution appelle les responsables de médias à faire preuve de disponibilité et de responsabilité, afin de faciliter le travail des équipes déployées sur le terrain.

La HAC dit compter sur la collaboration de l’ensemble des acteurs concernés pour assurer le succès de cette initiative, jugée essentielle pour une meilleure régulation du secteur de la communication en Guinée.