Des tirs entendus dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 à Sonfonia, dans la banlieue de Conakry, seraient liés à une opération menée par les forces de sécurité contre un groupe armé, selon un communiqué du Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI).

D’après cette note officielle, l’intervention a eu lieu le samedi 27 décembre aux environs de 4 heures du matin, sur la base de renseignements qualifiés de fiables. Les forces de sécurité ont procédé à une opération ciblée dans une concession où se trouvait un groupe armé présenté comme animé d’« intentions subversives menaçant la sécurité nationale ».

Le communiqué précise que l’opération a donné lieu à plusieurs échanges de tirs et a permis de « neutraliser complètement le groupe » ainsi que d’interpeller les individus impliqués. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur le nombre de personnes arrêtées ni sur d’éventuelles pertes humaines ou matérielles.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’identifier l’ensemble des ramifications de cette affaire et d’établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur, indique le PCO-SI.

Le Commandant des Forces de Sécurité Intérieure a, par ailleurs, rassuré la population, affirmant qu’« aucune menace immédiate ne pèse » sur elle. Il a invité les citoyens au calme, à la poursuite normale de leurs activités et à une collaboration responsable avec les forces de défense et de sécurité.

Dans le même communiqué, il a salué le professionnalisme et la réactivité des unités engagées dans cette opération, soulignant leur rôle dans la protection des personnes et des biens.

Les autorités n’ont, pour l’heure, pas communiqué davantage d’informations sur cette intervention.