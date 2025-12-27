À moins de 24 heures du scrutin présidentiel, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a présidé, ce samedi 27 décembre, au palais Mohamed V, la troisième session du Conseil supérieur de la défense nationale. Cette rencontre stratégique était consacrée à l’évaluation du dispositif sécuritaire déployé à la veille de l’élection.

Au cours des échanges, le chef de l’État a adressé ses félicitations et ses encouragements à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation du scrutin, les appelant à redoubler d’efforts dans l’intérêt supérieur du peuple guinéen.

Selon la Direction de la communication et de l’information (DCI), le président de la transition s’est montré rassurant quant à la solidité des mesures de sécurité mises en place pour garantir le bon déroulement de l’élection présidentielle prévue ce dimanche 28 décembre. Il a également réaffirmé que le processus électoral se poursuivra conformément au calendrier établi, incluant les autres échéances électorales à venir.

Dans un ton ferme, Mamadi Doumbouya a instruit les forces de défense et de sécurité de rester pleinement mobilisées afin de « faire barrage à toute tentative de sabotage du processus électoral », mettant en garde contre toute action visant à perturber son déroulement.

Par ailleurs, le président de la transition a insisté sur le caractère irréversible du processus en cours, martelant que rien ne saurait entraver la poursuite de cette séquence électorale.