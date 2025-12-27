Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre 2025 pour élire leur président de la République, après quatre années de transition militaire. À la veille du scrutin, l’Organisation des Nations unies tire la sonnette d’alarme sur un climat politique marqué par des intimidations, des disparitions forcées à caractère politique et des restrictions croissantes des libertés publiques, notamment de la presse.

Dans un communiqué publié ce vendredi 26 décembre, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) souligne que le contexte et le caractère apparemment ciblé de ces incidents visent à intimider les figures de l’opposition et à dissuader la mobilisation des électeurs. « Ils contribuent à instaurer un climat de peur parmi les acteurs politiques et la population en général, et risquent de compromettre la crédibilité du processus électoral », a averti le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk.

Ouverte le 28 novembre, la campagne électorale s’est achevée le jeudi 26 décembre. Au total, 6,7 millions d’électeurs sont inscrits et appelés aux urnes pour ce scrutin présidentiel.

L’ONU relève toutefois que l’élection se déroule dans un contexte de forte contestation. Plusieurs figures majeures de l’opposition ont été exclues de la course, tandis que certaines forces politiques ont appelé au boycott. Selon le HCDH, les huit autres candidats en lice sont pour la plupart peu connus du grand public, faisant du président sortant, Mamady Doumbouya, le principal favori de l’élection.

S’agissant des restrictions des libertés publiques, de la multiplication des arrestations d’opposants et des départs contraints à l’exil, l’agence onusienne rappelle le cas de deux figures de la société civile, Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, portées disparues depuis juillet 2024 après avoir été enlevées à leur domicile. À cela s’ajoutent plusieurs autres cas de disparitions forcées non résolus, notamment ceux de quatre proches de l’artiste et figure de l’opposition Elie Kamano, portés disparus depuis le 16 novembre, a souligné Volker Türk. « Le sort et le lieu où se trouve Sanassy Keita, photographe associé à l’ancien président Alpha Condé, restent également inconnus à la suite de son enlèvement par des hommes armés et cagoulés le 27 novembre », a rappelé le Haut-Commissariat.

Face à cette situation, l’ONU exhorte les autorités guinéennes à garantir l’exercice effectif des libertés d’expression, de réunion pacifique et de participation politique, en appelant à « garantir un environnement où il n’y a ni peur, ni coercition, ni répression ».