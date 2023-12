Mardi 26 décembre 2023, les conseillers nationaux ont dénoncé “des exonérations fiscales surréalistes”, dans le secteur des mines en Guinée qui font perdre à l’État près de 8 000 milliards de francs guinéens par an.

Les conseillers nationaux ont estimé que ce montant aurait pu servir à la construction des infrastructures de base dans l’éducation et la santé. Malheureusement, sur les huit (8) entreprises minières prises en exemple, les pertes annuelles en recettes douanières et fiscales font froid dans le dos.

“Le CNT constate que l’intensification des activités minières n’est pas proportionnelle à la mobilisation des ressources y afférentes. Cet état de fait est dû à la non-transformation des matières premières sur place, d’une part, et aux exonérations fiscales surréalistes d’autre part; ce qui compromet les intérêts de l’Etat”, dénoncent-ils.

En croire le rapport présenté lors de l’examen et de l’adoption de la Loi de finances initiale 2024, l’État guinéen perdrait avec :

1- la SAG, 332, 56 Mds GNF par an ;

2- la GAC, 19, 66 Mds GNF par an ;

3- La SPIC, 94, 55 Mds GNF par an ;

4- La SOCIÉTÉ MINIÈRE DE MANDIANA, 93,93 Mds GNF par an ;

5- la SMB, 790,61 Mds GNF par an ;

6- WINNING CONSORSIUM RAILWAY GUINEA SAU, 238,73 Mds GNF ;

7- La société de KOUROUSSA GOLD MINING, 94,014 Mds GNF ;

8- La Société minière de Dinguiraye (SMD), 156, 96 Mds GNF.

Les pertes cumulées montrent un manque à gagner par an de 1 915,6 Mds de GNF sur les recettes minières, au compte de la Direction générale des impôts. À la Direction générale des douanes, le manque à gagner est estimé à 6 064,41 Mds GNF par an. Le montant global des pertes est de 7 980,01 milliards de francs guinéens par an.

Le CNT invite le gouvernement guinéen à travers ses structures compétentes à revoir les contrats miniers. À ce propos, un conseiller fait remarquer que l’activité minière en Guinée génère moins de 500 millions de dollars par an en termes de recettes alors que 13 mines sont en exploitation dans le pays. Comparé au Mali voisin, ce sont seulement deux mines, mais les recettes se chiffreraient à plus d’un milliard de dollars par an.