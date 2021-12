Le colonel Mamadi Doumbouya a réconcilié les deux anciens présidents de la transition entre 2008 à 2010. C’était au cours d’une rencontre organisée à cet effet à Conakry. Le président d’honneur de l’UGDD a fait savoir que la réconciliation opérée entre le capitaine Moussa Dadis Camara et le Général Sékouba Konaté, est un pas important dans la stabilité du pays.

Selon Kéamou Bogola Haba, réconcilier les deux anciens officiers de l’armée est un acte d’apaisement dans le cadre de la réconciliation nationale. « Ils ont tous des partisans au sein des forces de défense et de sécurité. Et donc les unir, c’est unir l’armée. Le plus gros bénéficiaire de cette rencontre de réconciliation c’est de trouver notre armée unie puisque ça y va dans l’intérêt de la stabilité de notre pays. Donc c’est une bonne chose. Naturellement le Colonel Mamadi Doumbouya est en train de poser des actes extrêmements importants », a-t-il indiqué ce lundi 27 décembre 2021, chez nos confrères de FIM FM.