Candidat sur la liste du Rpg? : «C’est tout à fait possible», répond Deen Touré

Rien ne va plus entre l’Ufr de Sidya Touré et le président du groupe parlementaire Alliance Républicains. Contrairement à la décision de son parti, l’honorable Deen Touré veut se porter candidat aux législatives du 16 février 2020 et n’exclut pas d’être sur la liste du Rpg Arc-en-ciel même si pour le moment, il nie y être inscrit.

«Je vous dis que je ne suis pas sur la liste du Rpg Arc-en-ciel. Je ne suis pas sur la liste Ufr aussi», a répondu Dr Deen Touré au cours d’un entretien téléphonique. «Je suis en train de négocier dans cette journée pour me porter sur une liste d’un parti qui veut aller. Je ne serai pas surtout ni au Rpg, ni à l’Ufr», a-t-il souligné.

«Au Rpg c’est tout à fait possible», s’est-il rétracté avant d’évoquer «quelques petits problèmes et de divergence de vue» qui sont à la base de son départ de l’Ufr.