Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 27 novembre 2025, le président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a réagi au coup d’État survenu en Guinée-Bissau au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif.

Il affirme suivre « de près » l’évolution de la situation depuis les élections du 23 novembre et salue le comportement « pacifique » des citoyens, qui ont exercé leurs droits démocratiques conformément au calendrier constitutionnel.

Le président de la Conférence condamne « sans équivoque » le coup de force attribué à des éléments des forces armées, qui ont « interrompu illégalement le processus électoral à un stade décisif ». Il qualifie cette prise de pouvoir de « grave violation de l’ordre constitutionnel » et d’une menace directe pour la stabilité nationale et régionale.

Réaffirmant la politique de « tolérance zéro » de la CEDEAO en matière de changements anticonstitutionnels, conformément au Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, il dit être prêt à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour garantir un « rétablissement rapide de la gouvernance constitutionnelle ».

La déclaration exprime par ailleurs une « profonde préoccupation » après les informations faisant état de l’arrestation du président Umaro Sissoco Embaló, de hauts responsables et de membres du personnel électoral. La CEDEAO exige leur « libération immédiate et inconditionnelle » et demande que leur sécurité soit pleinement assurée. L’organisation insiste sur la nécessité de reprendre et d’achever le processus électoral « sans contrainte, obstruction ou ingérence ».

Elle met également en garde les auteurs du putsch, qui seront tenus « individuellement et collectivement responsables » de la sécurité des personnes arrêtées, de la population, des résidents et des ressortissants étrangers, y compris le personnel diplomatique.

Le président de la Conférence appelle les acteurs politiques, la société civile et l’ensemble de la population à la « retenue » afin d’éviter une escalade susceptible de compromettre davantage la stabilité du pays. Il réitère l’engagement de la CEDEAO à soutenir les efforts en faveur de la paix et de la gouvernance démocratique.

La déclaration se conclut par la réaffirmation de l’« engagement indéfectible » de l’organisation à défendre les aspirations démocratiques et les intérêts légitimes du peuple de Guinée-Bissau.