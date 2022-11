L’assemblée générale du samedi 26 novembre 2022 du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a porté sur le dialogue interguinéen. Selon Lansana Kouyaté, le PEDN est prêt à aller jusqu’au bout dans ce cadre de dialogue.

« Nos experts sont là-bas et j’ai confiance en eux. On leur a dit ce que nous voulons sur chacun des thèmes. Qu’il s’agisse de la préparation des listes électorales, de la définition du fichier électoral, de l’implantation des bureaux de vote ou de tout ce qui est lié aux élections, la CCE et le PEDN sont prêts et on sera là-bas », a indiqué Lansana Kouyaté.

Plus loin , il rassure ses militants et sympathisants quant à l’évolution du cadre de dialogue inclusif: « Donc soyez sûrs, on est sereins. Nous allons montrer que nous ne sommes pas ceux qui veulent mentir. Nous voulons que la Guinée et les Guinéens s’en sortent. Il faut qu’on crée une arme dans ce pays. Qu’est-ce que nous voulons? Des milliardaires, et ça peut se créer. Des pays vivent comme ça. Mais est-ce que les pauvres doivent vivre pauvres? Nous disons NON. Oui à la recherche du bien acquis dans l’honnêteté, dans le travail, nous disons OUI à l’effort social. Que la Guinée soit un pays d’opportunités c’est c qui doit être notre arme à nous. Mais on ne peut le faire que quand on se met en règle vis-à-vis de la République. La transition dit ce que tout le monde doit entendre. Mais moi je dis oui, on doit gérer cette transition ».

Lansana Kouyaté soutient qu’il est inutile de faire des manifestations à cette période où se trouve le pays: « Inutile d’envoyer les gens à l’abattoir. À quoi ça sert? Un mort est un mort de trop. Un mort est un mort de plus. Nous n’en voulons pas. Quand les gens disent que je vais mourir pour la cause, nous voulons vivre pour la cause parce que c’est en vivant pour la cause que vous vous battez pour que la cause puisse régner. C’est de ça qu’il s’agit. Aors là nous ne sommes pas des béni oui-oui, mais le travail qui se fait on le juge à la pièce. Si ça va, on dit oui si ça va moins on le dit. Voilà la position du PEDN à ce cadre de dialogue ».