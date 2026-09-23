Pluies à Conakry : l’AGEROUTE alerte sur plusieurs zones à risque d’inondation

Alors que de fortes pluies s’abattent sur Conakry depuis plusieurs jours, l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE) appelle les usagers et les riverains à redoubler de vigilance face aux risques d’inondation et d’accumulation d’eau dans plusieurs secteurs de la capitale.

Dans une alerte météorologique publiée dans l’après-midi de ce mercredi 23 septembre 2026, l’AGEROUTE invite les usagers de la route à adopter des comportements prudents, particulièrement dans les zones identifiées comme exposées. « Réduisez votre vitesse, évitez de vous engager sur une voie fortement inondée », recommande l’agence dans son message.

Parmi les secteurs présentés comme particulièrement exposés figurent Lambanyi, notamment au niveau du Centre commercial sur la corniche, le pont de Kobaya, le pont de Yattaya-Fossidet, les abords du lac de Sonfonia ainsi que le pont de Kiridi, sur le tronçon de Nongo.

Sur l’autoroute Fidel-Castro, l’AGEROUTE signale également des risques au niveau de Sangoyah, notamment vers le Génie militaire, ainsi qu’à la Tannerie, aux abords du marché et sous le pont.

D’autres secteurs font par ailleurs l’objet d’une surveillance renforcée. Il s’agit notamment de Kiroti, Ratoma Dispensaire, Cosa, Entag, Kissosso, Matoto et Dabompa.

L’agence rappelle que, dans ces circonstances, « la prudence de chacun contribue à la sécurité de tous » et recommande aux usagers d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques.

Cette alerte intervient dans un contexte marqué par plusieurs épisodes d’inondations meurtrières enregistrés ces derniers jours dans le Grand-Conakry, notamment à Coyah et à Dubréka, où des pertes en vies humaines ont été rapportées.