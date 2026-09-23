TPI de Dixinn : un chauffeur de taxi-moto condamné à six mois pour avoir utilisé une plaque « GN »

L’utilisation de plaques d’immatriculation réservées aux forces de défense et de sécurité n’est pas sans conséquence. Un homme de 32 ans, présenté comme chauffeur de moto-taxi, en a fait l’expérience devant le tribunal de première instance de Dixinn. Poursuivi pour des faits d’usurpation de titre, Mamadou Yéro Barry a été déclaré coupable après avoir reconnu avoir circulé avec une plaque portant la mention « GN », réservée à la gendarmerie nationale.

L’affaire met en lumière une pratique qui semble exister dans la circulation à Conakry : certains détenteurs d’engins utilisent des plaques attribuées à la police ou à la gendarmerie, notamment pour limiter les contrôles auxquels ils pourraient être soumis. Une telle pratique expose pourtant ses auteurs à des poursuites judiciaires, comme l’illustre cette procédure devant le tribunal de Dixinn.

Les faits remontent au 17 août 2026. Ce jour-là, Mamadou Yéro Barry affirme avoir été interpellé à Bambéto par des agents de la gendarmerie, alors qu’il venait de déposer un passager à bord de sa moto.

À la barre, le prévenu n’a pas contesté avoir utilisé la plaque litigieuse. Il a expliqué l’avoir conservée après avoir acheté une moto auprès d’un gendarme, qui n’aurait pas retiré la plaque portant la mention « GN ». « J’ai acheté une nouvelle moto et j’ai mis cette plaque de couleur noire avec l’inscription GN », a-t-il déclaré devant le juge.

Mamadou Yéro Barry a également indiqué avoir, par le passé, tenté d’intégrer l’armée guinéenne, sans y parvenir. « Je suis volontaire au sein de l’armée guinéenne. J’ai essayé de l’intégrer, mais je n’ai pas réussi », a expliqué le mis en cause.

Sans emploi, il a expliqué exercer comme conducteur de moto-taxi pour subvenir à ses besoins.

Dans ses réquisitions, le ministère public a considéré que le recours à cette plaque ne relevait pas d’un simple usage irrégulier d’un numéro d’immatriculation. Selon le parquet, cette utilisation permettait au prévenu de se prévaloir des avantages ou du statut attachés à la qualité de membre de la gendarmerie nationale, alors qu’il n’appartient pas à ce corps.

Estimant les faits établis, le ministère public a requis six mois d’emprisonnement assortis de sursis, ainsi qu’une amende d’un million de francs guinéens.

Invité à assurer sa propre défense, le prévenu a sollicité la clémence du tribunal affirmant avoir commis des erreurs. “Je demande au tribunal de me donner une seconde chance », a-t-il plaidé.

À l’issue des débats, le tribunal de première instance de Dixinn a déclaré Mamadou Yéro Barry coupable des faits qui lui étaient reprochés. La juridiction l’a condamné à six mois d’emprisonnement assortis de sursis.

Au-delà de cette condamnation, cette affaire rappelle surtout que l’utilisation d’une plaque d’immatriculation réservée aux forces de défense et de sécurité ne constitue pas un simple moyen de contourner les contrôles routiers.

Lorsqu’elle est utilisée par une personne qui ne relève pas du corps concerné, elle peut conduire son auteur devant les juridictions.