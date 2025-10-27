La Basse-Guinée est en deuil. Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la région côtière, s’est éteint dans la matinée de ce lundi 27 octobre 2025, des suites de maladie.

Désigné à la tête de la Basse-Côte le 21 novembre 2024 à Kaporo, par 12 des 16 Kountigui de la région, il avait succédé à Elhadj Sékhouna Soumah, disparu le 31 octobre 2024. Par ailleurs, le défunt occupait également les fonctions d’imam ratib de la mosquée centrale de Tafory, à Kindia.

Reconnu pour sa piété, son sens du dialogue et son attachement aux valeurs morales, Elhadj Mamoudou Camara s’était imposé comme une figure respectée de la communauté. Il s’était particulièrement investi dans le rapprochement des fils et filles de la Basse-Guinée, prônant sans relâche l’unité, la paix et la solidarité entre les différentes composantes sociales et religieuses de la région.

Sa disparition laisse un vide immense au sein de la communauté, qui perd en lui un sage conciliateur et un repère moral. Elle ravive également la question de sa succession, un sujet sensible qui, par le passé, a souvent suscité tensions et divisions au sein de la notabilité basse-côtière.

En attendant les précisions sur le programme des funérailles, les hommages se multiplient à Kindia et au-delà, saluant la mémoire d’un homme dont la vie fut dédiée au service de Dieu, à la paix et à la cohésion sociale.