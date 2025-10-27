Quelques heures après l’annonce du décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée, le Premier ministre Bah Oury s’est rendu ce lundi 27 octobre 2025 à l’hôpital Sino-Guinéen pour présenter, au nom de l’État, les condoléances du gouvernement à la famille du défunt.

Sur place, le chef du gouvernement a exprimé sa profonde émotion et salué la mémoire d’un homme qu’il dit avoir personnellement connu.

« C’est avec une très grande tristesse et une immense consternation que nous avons appris le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée. C’était un vieil ami… », a déclaré Bah Oury, visiblement ému.

Le Premier ministre a ensuite précisé que les autorités se sont immédiatement mobilisées pour accompagner la famille du disparu.

« Dès l’annonce du décès, le gouvernement s’est mobilisé pour venir présenter les condoléances à la famille. Le président de la République a instruit que toutes les modalités liées aux funérailles soient prises en charge par l’État », a-t-il affirmé.

Bah Oury a enfin assuré que l’État respectera les décisions de la famille concernant l’organisation des obsèques.

« Nous venons de recevoir le programme établi par la famille. Le gouvernement s’y conformera et prendra toutes les dispositions nécessaires pour réserver à l’illustre disparu des funérailles dignes de son rang », a-t-il conclu.

Elhadj Mamoudou Camara, figure emblématique de la Basse-Guinée, laisse derrière lui une communauté profondément endeuillée et un héritage marqué par le dialogue, la sagesse et l’unité.