L’audience opposant le ministère public et l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE), à l’ancien ministre Oyé Guilavogui, a connu un nouveau rebondissement ce lundi 27 octobre 2025 devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Prévue pour avancer sur le fond du dossier, la séance a finalement été reportée au 10 novembre 2025. Ce renvoi intervient dans un contexte marqué par l’apparition d’un élément inédit : la mise à disposition d’un rapport récent de l’Inspection Générale d’État (IGE).

Jusqu’ici absent du dossier, ce document apporte un éclairage essentiel sur les exercices budgétaires 2020 et 2021 du ministère de l’Environnement. Selon le juge Yagouba Conté, sa transmission officielle aux différentes parties marque une nouvelle étape de la procédure, permettant à la défense et à l’accusation de mieux cerner l’état des finances publiques en cause. L’audience s’est tenue en l’absence du prévenu, hospitalisé en Tunisie depuis novembre 2023 pourdes raisons médicales, et sans la présence de son avocat.

Pour rappel, Oyé Guilavogui, ancien ministre des Postes et Télécommunications puis de l’Environnement sous le régime d’Alpha Condé, est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Les sommes en jeu sont particulièrement importantes :

50 millions de dollars pour la relance de la SOTELGUI ;

300 millions de dollars dans le cadre du projet Backbone national ;

94 milliards de francs guinéens pour l’exercice budgétaire 2020 ;

17 milliards de francs guinéens pour celui de 2021 ;

et 10 milliards de francs guinéens destinés à un projet de reboisement.

Ces faits sont réprimés par les articles 499, 776 et 764 du Code pénal, ainsi que par les articles 7, 112 et 113 de la loi relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

L’arrivée du rapport de l’IGE pourrait constituer un tournant décisif dans cette affaire emblématique de la lutte contre la corruption en Guinée. L’audience du 10 novembre devrait ainsi ouvrir la voie aux réquisitions et plaidoiries, et peut-être apporter des réponses aux nombreuses zones d’ombre qui entourent encore ce dossier.