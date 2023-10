Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation s’est prononcé, ce vendredi 27 octobre 2023 dans l’émission “Mirador” sur Fim Fm sur la confiscation des passeports des directeurs des affaires administratives et financières (DAAF).

Si certains voient d’un mauvais œil cet acte du procureur spécial de la CRIEF, par contre, le ministre Mory Condé trouve cela salutaire. «Ces actes montrent davantage que l’image de notre gouvernance a changé. Pour rappel, 3 ans en arrière, en Guinée, on ne pouvait pas imaginer qu’un haut commis de l’Etat pouvait s’inquiéter de sa gestion, ni imaginer qu’un procureur en toute indépendance pouvait se lever et demander à un commis de l’État des comptes où dire que tu ne peux pas te déplacer. Nous, nous attardons beaucoup plus sur les commentaires par rapport aux actions du procureur spécial de la CRIEF, nous ne voyons pas la portée morale, sociale et sociologique que les actions du procureur sont en train de porter sur la gouvernance de notre pays. Le procureur reçoit des dénonciations sur n’importe quelle personne, c’est tout à fait normal. Le procureur est en droit de dire à la personne en attendant que la procédure soit élucidée, ne sortez pas du territoire national. Si le procureur, à l’issue des dénonciations dont il a eu connaissance, a décidé d’interdire la sortie du territoire à des chefs de division administrative et financières, je pense que tout le peuple de Guinée doit se réjouir de l’acte du procureur parce que ça prouve que la CRIEF n’a pas été créée pour les actes du passé, mais pour tout le monde», a fait savoir le ministre.

En ce qui concerne le retrait des passeports diplomatiques des ministres, Mory Condé précise: «Moi, je ne connais aucune organisation où le passeport qui est donné à une personne reste avec lui après le voyage. Le passeport diplomatique, le passeport de service reste la propriété exclusive de l’Etat guinéen. Le Premier ministre, les membres du gouvernement sont libres de les laisser garder ou les retirer », a-t-il souligné.