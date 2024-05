En clôture de la 16e journée de Ligue 1 guinéenne, le Milo Football Club réussit à dompter le Hafia Football Club au Stade Petit Sory et l’éjecte du podium. Le récit…

Ce mardi soir au stade Petit Sory, le Milo FC a rendu au Hafia FC, la pièce de sa monnaie. L’équipe de la savane a vaincu le Babata sur sa propre pelouse (2-3) et tient ainsi sa revanche sur une équipe qui l’avait battu à Kankan (4-3).

Après 37 minutes de jeu, le Milo FC avait déjà fait le plus difficile grâce à des buts de Mamadou Saidou Sow et d’Abdoulaye Yonta Camara. Mais à 8 minutes de la fin de la première période, Mohamed Saliou Bangoura redonne l’espoir aux au Babata en marquant sur penalty (1-2).

Au retour des vestiaires, Mamadou Saidou Sow s’offre un doublé et aggrave le score (1-3) compliquant de nouveau la tâche des locaux. Le Hafia réussi à réduire le score (but de Morifing Donzo à la 80’) mais ne trouvera pas l’égalisation et s’incline donc (2-3) malgré les multitudes d’occasions.

Cette victoire permet au Milo FC de s’emparer de la deuxième place du classement (28 points) et d’enchaîner un neuvième match sans défaite. Le Hafia se retrouve à la 4e place (26 points).

Les Résultats de la journée (J16) :

Wakriya AC (0-1) Horoya AC

Renaissance (3-1) Gangan

SOAR (0-1) Flamme Olympique

Loubha FC (2-1) Ashanti GB

CI Kamsar (1-3) ASM Sangarédi

AS Kaloum (2-1) FC Séquence

Hafia FC (2-1) Milo FC