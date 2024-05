Redevenu l’équipementier officiel des équipes nationales guinéennes au tout début de l’ère Bouba Sampil, Masita est dans la tourmente et sur le point d’être évincer. Derrière ce nouveau dossier se cache une histoire assez surprenante.

L’avènement de Aboubacar Dinah Sampil à la Fédération Guinéenne de Football est devenu un feuilleton qui livre, chaque semaine, de nouveaux épisodes aussi croustillants les uns que les autres.

Alors que Masita reste jusque-là l’équipementier officiel des équipes nationales guinéennes, le Syli National U23 se présente depuis lundi en Puma. Pour mieux aborder cette récente actualité autour de l’équipementier des Syli, prenons le temps de revenir un peu en arrière pour mieux comprendre les récentes actualités.

14 Novembre 2020, Masita devient l’équipementier officiel de la Guinée sous le magistère de M. Mamadou Antonio Souaré. Le 26 mai 2022, le tout nouveau Comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football suspend le contrat de Masita pour non-respect des obligations contractuelles après deux années de collaboration. Le 08 janvier 2023, à peine mise en place, la nouveau comité exécutif dirigé par Aboubacar Dinah Sampil lève la suspension du contrat de Masita qui redevient l’équipementier officiel de toutes les équipes nationales guinéennes.

Sauf que cette relation entre Bouba Sampil et la firme hollandaise représentée en Guinée par Djibril Souaré, repose sur d’autres conditions. Masita doit habiller l’AS Kaloum et couvrir d’autres frais de l’équipe. Selon une source proche de la marque Masita, le président de la FGF aurait imposer à l’équipementier de prendre en charge les frais de transport et les primes de matchs de son club, chose que ce dernier refuse désormais. Ce qui a aboutit à la détérioration de leurs relations.

Par ailleurs, la même source révèle que Bouba Sampil est derrière les maillots très critiqué de la marque durant la dernière trêve internationale. L’actuel Président de la FGF aurait imposé ce design à l’équipementier, comme il le fait déjà à l’AS Kaloum.

Pour les prochains matchs des équipes nationales, la Fédération guinéenne de football s’est rabattu sur Puma en attendant d’avoir un autre collaborateur. Le sort de Masita semble déjà scellé.