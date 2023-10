Depuis l’annonce du concours d’accès à la fonction publique, les tribunaux et les mairies ne désemplissent pas. Les candidats viennent par centaine à la recherche des documents administratifs. Une aubaine de surfacturation pour certains cadres véreux, une autre difficulté en plus de la lenteur du processus.

En dépit de la journée ensoleillée de ce vendredi 27 octobre 2023, des candidats en quête d’acte de naissance et carte d’identité biométrique, de certificat de visite contre visite, sont massivement mobilisés pour obtenir ces précieux sésames sans lesquels ils ne pourront pas concourir.

Notre reporter a fait un tour du côté du tribunal de première instance de Dixinn. Les différents témoignages font état d’énormes difficultés notamment la surfacturation.

C’est le cas de Madame Issa Bailo Diallo. En provenance de Labé, cette dame est venue chercher le casier judiciaire au TPI de Dixinn. Elle indique, cependant, qu’elle a payé au-delà du tarif fixé par le département de la Justice, mais peine à avoir encore ce document. « C’est énervant voire décevant de constater l’injustice qui se passe même à la maison de la justice. Officiellement, on nous a dit que c’est à 50 000 GNF, mais ici on nous réclame 80 000. Moi, j’ai payé 60 000 GNF pour me faire inscrire sur la liste».

Le cas de la dame n’est pas isolé. Niankoye Alexis Kpogomou, arrivé sur place depuis 9h du matin, a subi la même chose. « Moi, on m’avait demandé 80 000 GNF, mais j’ai payé 60 000 pour être sur la liste et jusqu’à présent, je suis en attente du document».

Du Tpi de Dixinn, notre journaliste s’est dirigé vers le Service national de santé au travail situé dans la commune de Matam. C’est là où on délivre le certificat de visite et contre visite. Certains citoyens rencontrés sur place soutiennent être là depuis 6h du matin. Jusqu’à 13 heures, ils n’arrivaient pas à s’inscrire sur la liste.

C’est dans la foulée qu’une des responsables a annoncé que le ministère de la Fonction publique a décidé d’alléger les charges aux candidats.