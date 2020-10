Les missionnaires ont séjourné en Guinée du 25 au 27 octobre 2020, en vue d’engager des discussions avec les parties prenantes au processus électoral.

Après des séries rencontres avec le président de la République, le ministère des Affaires étrangères, la primature et le président de l’Ufdg, les émissaires ont dressé leur rapport dans lequel ils ont fait des recommandations pour une sortie de crises rapide qui a fait des victimes dans le pays.

Voice des propositions faites de la mission conjointe :

« La mission conjointe a pris note de l’annonce des résultats provisoires par la CENI, qui attend actuellement la validation finale de la Cour constitutionnelle, conformément aux lois électorales. La Mission a en outre pris note des déclarations préliminaires faites par les missions d’observation électorale dépechées par la CEDEAO et l’UA, qui ont constaté que l’élection s’est déroulée dans des conditions globalement satisfaisantes et de manière pacifique. Elle félicite les guinéens pour leur participation importante à cette élection.

La délégation a regretté les actes de violence post-électorale qui ont occasionné des pertes en vie humaines et des destructions de biens publics et privés. Elle exprime ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La mission conjointe a aussi demandé aux autorités guinéennes de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice.

Elle demande aux autorités de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations.

La mission conjointe a également observé les dispositifs sécuritaires particuliers mis autour de la résidence du candidat de l’UFDG, M. Cellou Dalein DIALLO, ainsi que des locaux de son parti suite à sa déclaration sur les résultats de l’élection présidentielle. Elle exhorte les autorités guinéennes à lever ce dispositif dans la perspective d’un dialogue inclusif.

Enfin, la délégation a encouragé toutes les parties prenantes à recourir aux institutions et dispositions légales et règlementaires pour résoudre tout différend résultant de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Elle encourage également les parties prenantes à s’inscrire résolument dans un dialogue inclusif pour renforcer la confiance, la mission conjointe a assuré les autorités et les parties prenantes guinéennes de sa disponibilité à les accompagner pour le maintien de la paix et de la stabilité en Guinée. »

Il faut noter la mission conjointe CEDEAO-UA-UN comprenait S.E. Jean-Claude Kassi BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, S.E Minata SAMATE Cessouma Commissaire aux Affaires Politiques de l’Union Africaine, S.E. Mohamed Ibn CHAMBAS, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), et du Général Francis A. BEHANZIN, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO.