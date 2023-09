La Conférence nationale sur la problématique et les enjeux de financement de l’éducation s’est tenue du 20 au 22 septembre 2023 à Kaloum. Pendant trois jours, des acteurs et experts du système éducatif se sont réunis, avec le soutien du Président de la Transition qui souhaite faire de l’éducation une priorité de la gouvernance actuelle.

De nombreuses autorités publiques étaient présentes, comme Bernard Goumou, Premier ministre, les ministres de l’Education Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, ainsi qu’Aboubacar Cissé, Directeur général de l’ANAFE (Agence Nationale des Financements de l’Education). Des acteurs de la société civile, telle que l’ONG UNICEF ont aussi pris part aux nombreux panels organisés, en rappelant que de nombreux enfants n’ont pas accès à l’éducation et à des apprentissages de qualité dans le pays. Plusieurs entreprises privées étaient également présentes pour témoigner de leur engagement en faveur d’un système éducatif performant et inclusif.

En tant qu’acteur économique et premier secteur contributeur au PIB du pays, le secteur minier a aussi son rôle à jouer pour former, soutenir et lever les barrières d’accès à l’éducation pour les jeunes Guinéens afin qu’ils puissent accéder à des opportunités professionnelles.

Conscient de cet enjeu majeur, Winning Consortium Simandou a activement participé à la Conférence. Lors de son intervention, Alpha Oumar Camara, Directeur des Ressources Humaines du Consortium, a déclaré qu’en « étant partenaire de cette conférence aux côtés de l’Agence Nationale de Financement de l’Education (ANAFE), Winning Consortium Simandou réaffirme son engagement en faveur d’une éducation inclusive. Notre objectif est de permettre le transfert de compétences pour créer un vivier de Guinéens talentueux, véritable clé du développement socio-économique de la Guinée. L’éducation constitue un réel enjeu pour les générations futures et pour l’avenir du pays. Nous avons donc à cœur de renforcer les capacités du capital humain guinéen et de garantir l’autonomisation grâce à la formation. »

Winning Consortium Simandou a en effet renforcé son engagement envers la jeunesse guinéenne, à travers une série d’actions concrètes ces dernières années. En mars 2023, WCS s’est associé au Service National des Bourses Extérieures (SNABE) pour soutenir des étudiants vulnérables en état de handicap, dans leur scolarité, grâce à l’octroi de bourses sociales. Le Consortium a aussi plus récemment, en mai 2023, conclu un accord de partenariat avec le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (METFPE) de la République de Guinée.

« WCS coopère activement avec le ministère pour la formation des formateurs guinéens, la construction de nouvelles infrastructures éducatives, la mise en réseau des Institutions d’Enseignement Technique, de Formation Professionnelle et d’Emploi, et l’intensification de voyages d’études et de recherches en Guinée », a précisé Alpha Oumar Camara dans son intervention.

Il a conclu son discours en ajoutant que « la présence du Consortium témoigne de son engagement en faveur d’une jeunesse guinéenne bien formée, compétente et prête à contribuer à la prospérité de la Guinée. »