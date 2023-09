Le Gouvernement de transition du Burkina Faso, à travers un communiqué, annonce avoir déjoué mardi 26 septembre 2023 une tentative de coup d’État.

Le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition burkinabè a échappé à un putsch. Ce sont les services de renseignement et de sécurité burkinabè qui auraient déjoué ce coup d’État. Selon le communiqué “des officiers et d’autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d’autres, activement recherchés.”

Le procureur militaire apportera plus de détails sur “ce complot”. Les enquêtes sont déjà en cours pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette tentative de coup d’État.

Pour les autorités de la transition du Faso, les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de leur territoire national et de la souveraineté pour s’attaquer aux institutions de la République.