Dans la matinée de ce mercredi 27 septembre 2023, un incident est survenu à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

La catastrophe causée par un atterrissage difficile d’un avion de type cargo appartenant à l’armée nigérienne, a entraîné la fermeture de la piste selon la Société de gestion et d’exploitation de l’Aéroport (SOGEAC).

Dans un communiqué publié plus tard, la SOGEAC rassure que les équipes présentes sur place s’activent pour une réouverture le plus vite que possible.

Selon nos informations, aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée lors de cet accident. Même si l’avion a été endommagé, mais les personnes qui étaient à son bord ont eu la vie sauve.