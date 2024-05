Les entrepreneurs agricoles continuent d’être victimes de destruction de leurs plantations par le fait des ‘‘incendies criminels’’ et de destruction dans la région de la Basse-Guinée, plus précisément dans les préfectures de Dubréka, Coyah, Forécariah et Kindia.

Interpellé sur sujet crucial lors de sa conférence de presse le 10 mai 2024, le Premier ministre, Bah Oury, a indiqué qu’il devait rencontrer le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation à l’effet de trouver des voies et moyens d’endiguer ce phénomène.

“Le gouvernement prendra des mesures”, a-t-il souligné tout en rappelant que “la République de Guinée appartient à tous les Guinéens. Tout guinéen ou toute personne au-delà de toute nationalité guinéenne a le droit d’être protégé et de protéger ses biens. Et que personne ne peut se substituer à la loi pour se faire justice ou considérer qu’il est dans un no man’s land qui lui permet d’agir à sa guise. La République est une et indivisible”, a déclaré le chef du gouvernement.