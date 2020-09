À quelques semaines de l’élection présidentielle une cérémonie de lecture du saint coran en faveur de la paix à eux lieu ce dimanche 27 septembre 2020 au siège du RPG arc-en-ciel dans la commune de Matoto.

Cette lecture du saint coran s’inscrit dans la logique de prôner la paix et la quiétude sociale dans tout le pays à l’occasion du scrutin présidentiel prévu le 18 octobre 2020.

C’est une initiative du président du mouvement pour la victoire du professeur Alpha Condé. Ismaël Sanoh invite le peuple de Guinée à prôner la paix et la quiétude sociale surtout en cette période électorale.

« La lecture du saint coran de ce matin est organisé pour la paix et la quiétude sociale dans tout le pays. La cause que nous sommes en train de défendre depuis des décennies, nous savons pertinemment qu’elle est d’une valeur capitale dans le développement d’un pays . Pour terminer je dis merci aux sages pour tout et je prie Dieu que les prières faites ici soient exaucées » implore-t-il

Au nom du bureau politique du Parti au pouvoir, Zalikatou Diallo a salué l’initiative avant de revenir sur l’importance de la paix dans une nation.

« Nous vous remercions pour cette initiative tant bien salutaire de faire des prières, implorer la grâce divine pour que la paix durable soit de mise dans notre pays. Parce que sans la paix durable on ne peut rien dans un pays . La paix est une denrée précieuse qui est la condition sine qua non d’un développement durable et inexorable dans un pays. Vous venez de prouver que vous aimez ce pays .que Dieu vous récompense pour votre patriotisme, j’en profite pour demander aux sages de continuer sur cette lancée. Merci à tous les dignes fils de la Guinée qui contribuent à améliorer la paix à ce qu’elle soit durable dans notre pays, et que la culture de la non-violence s’installe dans notre pays » a-t-elle souhaité.

Plusieurs personnes ont pris part à cette lecture du saint coran en faveur de la paix dans tout le pays.

Par : Madeleine Kotus